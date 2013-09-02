«Киевстар» назначил нового финансового директора

С 1 сентября 2013 года новым финансовым директором компании «Киевстар» назначен Ибрагим Карам, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, он сменил на этой должности Артема Ница, который был финансовым директором «Киевстара» с 2011 года, и в настоящее время занимает должность вице-президента и регионального директора Московского региона ОАО «ВымпелКом».

До назначения финансовым директором «Киевстара» Карам в течение двух лет занимал должность директора по вопросам бизнес-контроля, слияний и поглощений в VimpelCom Holdings B.V. в Нидерландах. Ранее работал на должности финансового директора, директора по стратегическому планированию, директора по инвестициям и развитию бизнеса в операционных компаниях, которые входят в группу Orascom Telecom Holding, Египет (входит в VimpelCom).

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Количество мобильных абонентов компании составляет более 27 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 600 тыс. Чистый доход «Киевстара» в 2012 году составил 13,392 млрд грн.