В железнодорожные ВУЗы по госзаказу поступило более 3,4 тыс. студентов

11:28, 02 сентября 2013
Транспорт/Связь
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В украинские высшие учебные заведения железнодорожного профиля в 2013 году поступило более 3,4 тыс. студентов, которые будут обучаться на бюджетной форме, сообщила УНИАН пресс-служба Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

«Согласно оперативным данным, в этом году в колледжи железнодорожного направления на дневную форму обучения было принято более 2,5 тыс. студентов, из них 1,8 тыс. - по государственному заказу. В университеты и академии по госзаказу зачислено 1,6 тыс. студентов», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, последние годы наиболее популярными и рейтинговыми остаются специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», «Автоматика и автоматизация на транспорте», «Техническое обслуживание и ремонт тягового подвижного состава».

Кроме того, «Укрзализныця» сообщила, что в этом году железная дорога приняла на работу более 1,2 тыс. выпускников ВУЗов, которые обучались по госзаказу и которым был присвоен статус молодого специалиста. 

«Вопросу подготовки молодых специалистов и их трудоустройства и дальнейшей адаптации на производстве «Укрзализныци» уделяется много внимания. При отборе и трудоустройстве выпускников ВУЗов на предприятиях железнодорожного транспорта используется система многопрофильного профессионального тестирования, которая позволяет без влияния человеческого фактора дать характеристику будущем работнику в части уровня знаний по различным направлениям», - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, для каждого молодого специалиста составляется индивидуальная программа стажировки и к каждому закрепляется наставник, что позволяет облегчить адаптацию молодых специалистов в коллективах.

Справка УНИАН. Основными поставщиками специалистов с высшим образованием для железнодорожной отрасли являются13 колледжей железнодорожного направления, а также Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта и Государственный экономико-технологический университет транспорта, которые проводят подготовку более чем по 20 направлениям. Кроме указанных учебных заведений подготовку специалистов по специальностям железнодорожного профиля осуществляют более 10 других общетехнических ВУЗов Украины.

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