Судоходная KDM Shipping в первом полугодии получила 3,9 млн долл. прибыли

Украинская судоходная компания KDM Shipping в 1-м полугодии 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,8% - до 3,91 млн долл. с 3,88 млн долл.

Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, в 1-м полугодии 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года выручка компании от реализации продукции увеличилась на 26,5% - до 12,1 млн долл.

Вместе с тем, валовая прибыль компании в январе-июне 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7% - до 5,346 млн долл., при этом показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) увеличился на 1,9% - до 4,888 млн долл.

"Мы удовлетворены ростом доходов в первой половине 2013 года, благодаря увеличению тоннажа грузов", - цитирует пресс-служба главного финансового директора KDM Shipping Дениса Молодковца.

Он также отметил, что компания ожидает высокого спроса на экспорт зерна во второй половине этого года, благодаря хорошему урожаю зерновых в Украине.

По его словам, главным приоритетом компании на сегодняшний день является расширение флота судов-перевозчиков сухих навалочных грузов. Кроме того, компания ожидает увеличения финансовых результатов в следующем году.

KDM Shipping также сообщила о росте выручки от судоремонтной деятельности за шесть месяцев года на 88,2% - до 2,1 млн долл. на фоне падения доходов от сегмента перевозки пассажиров по Днепру на 70,9% - до 0,3 млн долл.

"Это стало результатом большого ремонта набережной Днепра в Киеве, что существенно ограничило доступ клиентов", - отметила компания.

В компании также подчеркнули, что вся выручка за первое полугодие увеличилась, главным образом, за счет существенного роста грузовых перевозок - на 45,5% в годовом выражении, что позволило увеличить доходы от этого сегмента на 30,6% - до 9,7 млн долл.

В то же время рентабельность KDM Shipping упала в связи со снижением стоимости предоставляемых ею транспортных услуг в среднем на 9,7%, увеличением маршрутов, по которым перевозились товары, а также подорожанием портовых сборов и агентских комиссионных.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале текущего года KDM Shipping увеличил чистую прибыль в 2,6 раза - до почти 2 млн долл. на фоне более чем двукратного роста выручки, что компания объяснила большими объемами перевозок грузов благодаря благоприятным погодным условиям в начале года.

Справка УНИАН. Дебютировавшая в августе прошлого года на Варшавской фондовой бирже KDM Shipping владеет грузовым флотом из 9 сухогрузов общим дедвейтом около 26,5 тыс. тонн, 9 пассажирскими судами, а также судостроительным заводом в Херсоне.

В 2012 году компания сократила прибыль на 4,4% - до 13,6 млн долл при снижении выручки на 1,5% - до 28,7 млн долл.

В 2011 году компания почти утроила свою чистую прибыль до 14,2 млн долларов при более чем двукратном росте выручки - до 29,2 млн долл., 80% которой обеспечили грузовые перевозки.