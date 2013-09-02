«Укрзализныця» добавила 7 вагонов в популярные поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 7 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

«Для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в наиболее популярные поезда», - говорится в сообщении.

В частности, один вагон включен в состав поезда №228 Луганск-Симферополь (отправление из Луганска - 2 и 5 сентября, из Симферополя - 3 и 6 сентября), один вагон - в состав поезда №86 Львов-Симферополь (из Львова - 14 октября, из Симферополя - 15 октября), один вагон включен в состав поезда №88 Ковель-Симферополь (из Ковеля - 3 сентября, из Симферополя - 4 сентября), два вагона - в состав поезда №98/97 Ковель-Киев (из Ковеля - 2 сентября, из Киева - 3 сентября), один вагон - в состав поезда №92/91 Львов-Киев (отправление из Львова - 2, 4, 6, 8 и 12 сентября, из Киева - 3, 5, 7, 9 и 13 сентября), а также один вагон включен в состав поезда №13 Ужгород-Киев (с отправлением из Ужгорода - 2 сентября, из Киева - 3 сентября).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» включила 8 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.