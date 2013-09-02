Янукович утвердил состав делегации для переговоров с ЕИБ

Президент Украины Виктор Янукович утвердил состав делегации для участия в переговорах с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) относительно подписания финансового соглашения, предполагающего выделение средств для завершения строительства метро в Днепропетровске. Об этом говорится в распоряжении главы государстве № 266/2013-рп, размещенном на сайте Президента.

Как отмечается, в состав делегации вошли представители Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства экономического развития и торговли, Министерства иностранных дел, а также глава Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесник и днепропетровский городской голова Иван Куличенко.

Главой делегации назначен заместитель министра финансов Сергей Рыбак. Ему же поручено вносить изменения в персональный состав делегации по согласованию с Министерством иностранных дел.

При этом глава государства уполномочил министра финансов Юрия Колобова подписать финансовое соглашение.

Как сообщал УНИАН, в середине августа Кабинет министров Украины одобрил привлечение кредита в размере 152 млн евро Европейского инвестиционного банка для строительства метро в Днепропетровске, которое ведется уже более четверти века.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.

Согласно технико-экономическому обоснованию, которое выполнила австрийская компания SGS Austria, стоимость проекта достройки трех новых станций днепропетровского метрополитена составляет 368 млн евро (более 4 млрд грн).

Из них 304 млн евро предполагается привлечь в виде кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка (по 152 млн евро каждый банк) под предоставленные правительством Украины государственные гарантии.