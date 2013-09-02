«Борисполь» будет обслуживать паломников-хасидов по спецпрограмме

Паломников, прибывающих в Украину на празднование иудейского Нового года (4-6 сентября), аэропорт «Борисполь» обслуживает по специальной программе приема рейсов, сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта.

«В этом году программа имеет свою специфику — регулярные рейсы украинских и израильских перевозчиков осуществляются в/из терминала D, чартерные - в/из терминала F», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в рамках программы в терминалах D и F для рейсов на отправку закрепляются определенные стойки регистрации. Пассажиры-паломники израильских компаний перед началом регистрации проходят проверку персоналом израильской службы безопасности в определенной зоне, отделенной от общей зоны регистрации. Для пассажиров этих рейсов отдельно выделены выходы на посадку, которые закрепляются за конкретной компанией.

При этом в зонах прибытия в пунктах паспортного и таможенного контроля пассажиров-паломников сопровождают сотрудники аэропорта. В зоне получения багажа, в зоне «Прилет» и на стоянках транспорта пассажирам-паломникам на волонтерской основе помогают представители религиозной общины.

По данным пресс-службы, на парковках возле терминалов выделены зоны для размещения транспорта. Кроме того, все транспортные средства, которые осуществляют перевозку хасидов-паломников в Умань, аккредитованы и имеют специальные пропуски.

Согласно сообщению, линейный отдел внутренних дел в аэропорту переведен в усиленный режим для обеспечения охраны общественного порядка в зоне прибытия хасидов-паломников.

Справка УНИАН. Все евреи, которые представляют течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Они также считают, что если они встретят Новый год Рош Ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым для них. Они приезжают в Умань целыми общинами, вместе с женщинами и детьми.

С 2010 года между Украиной и Израилем было подписано соглашение о взаимном безвизовом въезде в страну.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более чем 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.