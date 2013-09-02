Топ-менеджеры HTC задержаны за промышленный шпионаж

Трое высокопоставленных менеджеров HTC Corp, руководивших разработкой новых устройств, были задержаны полицией по подозрению в передаче конкурентам секретной информации, сообщила прокуратура Тайваня в понедельник, сообщает "Рейтер".

Представители правоохранительных органов подтвердили, что в пятницу были взяты под стражу вице-президент по разработке новых продуктов Томас Цзянь, директор по исследованиям и развитию Ву Цзянь-Хун и старший менеджер по разработке и инновациям Джастин Хуан.

Хуан затем был освобожден под залог, а Цзянь и Цзянь-Хун остаются за решеткой.

Топ-менеджеров также обвинили в подложных заявках на получение выплат на сумму около 10 миллионов тайваньских долларов ($334,200).

HTC отказалась от комментариев, заявив лишь, что расследование не сказалось на деятельности фирмы. Подозреваемые были недоступны для комментариев.

СМИ, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что сотрудники фирмы планировали использовать технологии НТС для создания новой компании по разработке мобильной техники, рассчитанной на китайский рынок.

Доля рынка тайваньской компании, страдающей от внутренних конфликтов и ухода высокопоставленных менеджеров, упала на данный момент ниже 5% с 25% пятью годами ранее.