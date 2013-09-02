«Укрзализныця» модернизирует поезда и столичные вокзалы

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») модернизирует поезда и киевские пригородные вокзалы с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця» продолжает выполнять государственную программу по созданию надлежащих условий для доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день «Укрзализныця» создала группы помощи людям с ограниченными физическими возможностями на вокзалах «Пригородный» станции «Киев-Пассажирский», на станции «Дарница», на остановочных пунктах «Караваевы Дачи» и «Левый берег».

Согласно сообщению, железная дорога закупила для вокзала «Дарница» две инвалидные коляски, для остановочного пункта «Караваевы Дачи» — одну.

Кроме того, на вышеуказанных пригородных вокзалах и остановочных пунктах столицы «Укрзализныця» провела реконструкцию для создания надлежащих условий для людей с особыми потребностями. В частности, в 2013 году для спусков и подъемов пассажирские платформы оборудованы пандусами и поручнями.

При этом «Укрзализныця» отмечает, что данные вокзалы оборудованы звуковыми ориентирами, а также визуальными средствами информации — табло, пиктограммами, лайтбоксами, объявлениями.

«Все билетные кассы вокзалов и остановочных платформ обеспечивают удобный доступ людей с ограниченными физическими возможностями и оборудованы переговорными устройствами «пассажир-кассир», - подчеркнули в «Укрзализныце».

Пресс-служба также сообщает, что пассажиры с особыми потребностями могут обратиться за медицинской помощью в круглосуточные медпункты, работающие в Южном павильоне вокзала «Дарница» и на платформе №1 Центрального вокзала ст. «Киев-Пассажирский».

Кроме того, "Укрзализныця" оборудовала с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями залы ожидания, туалетные комнаты и другие помещения.

Пресс-служба также отмечает, что железные дороги Украины предоставляют право бесплатного проезда в пригородном транспорте и право льготного проезда в дальнем внутреннем сообщении (в период с 1 октября по 15 мая) не только людям с ограниченными физическими возможностями, но и сопровождающим их лицам.

Справка УНИАН. Услугой заказа специальных вагонов для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями на колясках за 7 месяцев 2013 года воспользовались 1,2 тыс. пассажиров, в то время как в 2012 году за аналогичный период было перевезено 1,3 тыс. пассажиров с особыми потребностями.

На железных дорогах Украины имеется лишь 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов в колясках. При этом для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест, о которых информируют надписи «Места для инвалидов».