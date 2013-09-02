Samsung может лишится статуса крупнейшего производителя ЖК-мониторов

Исследовательское подразделение тайваньской аналитической компании TrendForce WitsView опубликовало прогноз по мировому рынку ЖК-мониторов в потребительском секторе, сообщают Вести.Экономика.

Согласно этим данным в текущем году мировые производители выпустят на рынок порядка 120 млн устройств, и это на 7,1% меньше показателя годичной давности. Спрос на ЖК-мониторы продолжает падать вместе с мировым рынком ПК, подавляемый растущей популярностью мобильных девайсов.

Чтобы удержать свой бизнес по выпуску мониторов на плаву, компании вынуждены переориентировать его на мониторы с большими диагоналями и прочие более рентабельные продукты.

Южнокорейская Samsung Electronics среди крупнейших мировых производителей ЖК-мониторов не является исключением. Компания сократила поставки неприбыльных моделей, а вместе с ними и план по выпуску небольших компьютерных дисплеев, углубившись в разработку устройств с большими дисплеями.

Тем не менее, согласно данным WitsView, в 2013 г. Samsung лишится статуса крупнейшего производителя и скатится в списке вендоров на третье место, уступив компаниям Dell и AOC/Philips. Ожидается, что Samsung завершит год с показателем в 17,3 млн выпущенных мониторов, что на 24,1% меньше, чем год назад.

По информации другой аналитической компании, ITResearch, в России Samsung тоже потеряет статус лидера. Первую строчку рейтинга займет компания Acer. В тройку лучших также войдет BenQ, вытеснив оттуда еще одного южнокорейского вендора - LG.

Эксперты отмечают, что во II квартале 2013 г. на территории России было продано 850 тыс. мониторов. Это на 11% меньше показателя годичной давности. В денежном выражении объем рынка снизился на 10%, опустившись до отметки $150 млн.