«Укрзализныця» добавила 4 вагона в популярные поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 4 дополнительных вагона в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

«Для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в наиболее популярные поезда», - говорится в сообщении.

В частности, один вагон включен в состав поезда №92/91 Львов - Киев (отправление из Львова - 10 сентября, из Киева - 11 сентября), один вагон - в состав поезда №228 Луганск — Симферополь (из Луганска - 7 и 13 сентября, из Симферополя - 8 и 14 сентября), один вагон в состав поезда №342 Луганск - Симферополь (из Луганска - 9 и 10 сентября, из Симферополя - 10 и 11 сентября), а также один вагон в состав поезда №420 Луганск - Феодосия/Айвазовская (из Луганска - 6 и 10 сентября, со станции Айвазовская - 7 и 11 сентября).

«Укрзализныця» напоминает пассажирам, что узнать о наличии свободных мест в поездах можно не только в кассах на железнодорожных вокзалах, но и на официальном сайте железной дороги, где также можно заказать и забронировать билеты.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» включила 7 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.