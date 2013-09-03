Железные дороги Украины перевезли около 11 млн тонн зерновых

Железные дороги Украины в январе-августе 2013 года перевезли 10,76 млн тонн зерновых грузов, сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 9,53 млн тонн зерновых культур было перевезено на экспорт, а 1,23 млн тонн - на внутренний рынок.

По информации пресс-службы, в среднем ежесуточно «Укрзализныця» загружала 43,9 тыс. тонн зерновых (689 зерновозов). В частности, Донецкая железная дорога за 8 месяцев т.г. погрузила 419 тыс. тонн (7,2 тыс. вагонов), Приднепровская - 474,8 тыс. тонн (7,7 тыс. вагонов), Южная перевезла 3,158 млн тонн (49,3 тыс. вагонов), Юго-Западная железная дорога – 3,433 млн тонн (53,4 тыс. вагонов), Львовская – 1,122 млн тонн (17,3 тыс. вагонов), Одесская – 2,1493 млн тонн (33,7 тыс. вагонов).

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21,5 млн тонн, кукурузы – 25 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь рекордных для страны 57,9 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. Прогноз экспорта зерна в 2013/1014 маркетинговом году составляет 28 млн тонн.