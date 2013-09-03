Южная железная дорога реализовала 200 тыс. электронных проездных документов

Южная железная дорога (ЮЖД) с начала года реализовала 200 тыс. проездных документов, оплаченных через интернет, сообщила УНИАН пресс-служба железной дороги.

«С начала года ЮЖД распечатала 200 тыс. проездных документов, оплаченных через интернет. Из них 10,9 тыс. электронных посадочных документов», - говорится в сообщении.

По данным ЮЖД, больше всего электронных билетов было заказано в июле — 47,5 тыс., что на 47% больше показатели июня и на 18% больше показателя августа.

«Летом произошел существенный рост спроса на электронное бронирование, заказ и оформление билетов», - сообщила железная дорога.

Пресс-служба также отметила, что в целом за три летних месяца ЮЖД реализовала 119,7 тыс. проездных документов.

Как сообщал УНИАН, с 15 августа начала действовать посадка по электронным посадочным документами, приобретенными через интернет, на поезда категории «Интерсити+» производства Skoda Харьков-Симферополь и Донецк-Симферополь.

Начиная с 15 августа 2013 года, пассажиры, которые оформляют проездные документы на эти поезда через интернет, могут не обращаться в кассу за распечаткой билета на бланке проездного документа, а отправляться на посадку непосредственно к поезду с самостоятельно произведенной бумажной распечаткой интернет-документа.

Справка УНИАН. Купить билет через интернет или электронный посадочный документ на электропоезда категории «Интерсити+» и на поезд №37/38 Киев — Донецк можно на официальном сайте Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Кроме того, пассажиры могут вернуть проездные документы, купленные на сайте, через интернет.