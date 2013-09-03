«Укрзализныця» с начала года реализовала более 3,1 млн электронных билетов

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») реализовала в январе-августе 2013 года более 3,1 млн билетов, купленных пассажирами через Интернет, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Сейчас реализация проездных документов через Интернет составляет 8,7% от общих продаж железнодорожных билетов. С начала 2013 года через Интернет уже реализовано более 3,1 млн билетов на поезда», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в августе 2013 года количество проданных билетов составило 500,2 тыс. штук, что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года.

Согласно сообщению, тенденция роста популярности услуги наблюдается из года в год, в частности, в течение 2009 года пассажирами было приобретено через Интернет около 83,5 тыс. билетов, в 2010 г. - 132,5 тыс., в 2011 г. - 693,9 тыс., в 2012 г. - 2,1 млн билетов. С 2008 года, когда была введена услуга онлайн покупки и бронирования билетов, пассажиры через Интернет приобрели более 6,1 млн железнодорожных билетов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 26 июля ввела новую услугу онлайн-возврата проездных документов, купленных через Интернет. Для возврата электронного билета или бланка заказа (требующего обращения в кассу) через официальный сайт администрации необходимо воспользоваться вкладкой «актуальные билеты» в личном кабинете, выбрать необходимый документ и воспользоваться услугой «Вернуть».

«Укрзализныця» планирует ввести электронный билет без обязательного бумажного подтверждения в виде фискального документа на все поезда внутреннего сообщения уже до конца 2013 года.