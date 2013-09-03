Швейцария ввела оплату услуг по SMS вместо почтовых марок

Почта Швейцарии предложила своим клиентам новый способ оплаты услуг - оплатить почтовое отправление теперь можно, не покупая почтовую марку, а лишь воспользовавшись сервисом коротких сообщений SMS с мобильного телефона, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Blick.

Начиная с сентября этого года, оплатить услугу швейцарской почты можно, отправив SMS на определенный номер. В ответном сообщении пользователям будет высылаться код, который затем необходимо написать от руки на конверте или посылке перед отправлением.

Как отмечает Blick, единственным недостатком нового сервиса стала его цена - стоимость SMS на номер почты оказалась на 0,20 доллара выше цены стандартной почтовой марки.

В течение ближайшего года новая система будет работать наряду с почтовыми марками, а через год швейцарская почта примет решение, станут ли почтовые марки полностью электронными, отмечает издание.