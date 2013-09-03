Киевская детская железная дорога отпраздновала 60-летие отправлением последнего летнего поезда

Киевская детская железная дорога отпраздновала 60-летие со дня открытия, отметив дату праздничным концертом с участием юных железнодорожников, почетных гостей и отправив последний летний поезд 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

«Здесь детей обучают всем железнодорожным профессиям: машинист, помощник машиниста, дежурный по станции, билетные кассир проводник и другим. Наши юные железнодорожники получают настоящие удостоверения, проходят настоящую практику, несут персональную ответственность за рабочие места. Это очень дисциплинированная организация, и все, что здесь делается - делается по-настоящему», - отметил на мероприятии почетный гость, начальник Юго-Западной магистрали Алексей Кривопишин.

Кривопишин также подчеркнул, что Киевская детская железная дорога ежегодно вкладывает более 3 млн грн в воспитание юных железнодорожников.

«У нас каждый год обучается больше 450 детей 10-16 лет в разных классах и по разным программам. Мы хотим сохранить и увеличить детскую железную дорогу для подрастающего поколения, потому что ни в одной экономической отрасли нашей страны нет такой школы теории и практики, которая бы также поддерживалась и финансировалась», - сообщил Кривопишин.

Кроме того, глава ЮЗЖД отметил, что в этом году Малая Юго-Западная железная дорога перевезла более 30 тыс. пассажиров, заработав 360 тыс. грн.

Во время торжественного мероприятия, за добросовестный труд знаком «За содействие развитию ЮЗЖД» был награжден начальник Киевской детской железной Дмитрия Петровича Форсюк. Кроме того, почетными грамотами ЮЗЖД отметили мастеров производственного обучения. А юных железнодорожников Кривопишин наградил дипломами различных категорий.

При этом, во время празднования, ЮЗЖД наградила победителей конкурса «Лучший по профессии 2013 года» в номинациях таких как «Лучший начальник станции», «Лучший машинист», «Лучший обозреватель вагонов», «Лучший проводник» и другие.

Справка УНИАН. Первый поезд детской железной дороги отправился 2 августа 1953 года. В 1993 году из-за недостаточного финансирования дорога оказалась на грани закрытия . Однако с 2001 года началось возрождение детской железной дороги. В этом году возобновил работу кружок «Юный железнодорожник», работающий не только на базе детской железной дороги, но и на базе школ Киева.

Кроме прохождения производственной практики, на железной дороге дети отдыхают, посещая кружки, участвуя в конкурсах, спортивных соревнованиях. Также они делают выезды на другие детские железные дороги страны для обмена опытом. Ежегодно, во время открытия нового сезона работы, воспитанники детской железной получают награды за участие в различных конкурсах и мероприятиях.