Аэропорт «Донецк» в августе увеличил пассажиропоток на 14%

Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в августе текущего года увеличил пассажиропоток по сравнению с августом 2012 года на 14% - до 124,632 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, доля международных рейсов в августе составила 60%. При этом самыми популярными направлениями в августе были Дубай, Москва, Мюнхен и Стамбул, а среди внутренних рейсов - Киев.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в январе-июне текущего года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 472,558 тыс. человек.

В июле текущего года аэропорт увеличил пассажиропоток по сравнению с июлем 2012 года на 20,5% - до 123,539 тыс. человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины.

Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.