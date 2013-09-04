Apple презентует новый iPhone уже 10 сентября

Корпорация Apple разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие 10 сентября, на котором, как ожидается, будут представлены новые модели iPhone, сообщает Вести.ru со ссылкой на Bloomberg. Мероприятие состоится в штаб-квартире "яблочной" компании в Купертино, Калифорния.

Приглашение оформлено в стиле интерфейса операционной системы iOS 7, а также недвусмысленно намекает на предстоящую презентацию новых iPhone. Источник Bloomberg, знакомый с планами компании, подтвердил намерения купертинского гиганта презентовать новую линейку смартфонов.

Ожидается, что на презентации будут представлены две новые модели смартфона, которые получили в СМИ название iPhone 5S и iPhone 5C. Предположительно, более дешевые новинки в пластиковом корпусе будут демонстрировать возможности технологии распознавания владельца по отпечаткам пальцев.

В конце августа компания Apple объявила о начале программы по обмену бывших в употреблении смартфонов iPhone на новые с доплатой в магазинах Apple Store в США. Как считают эксперты, это может указывать на скорый анонс новой версии iPhone.

iPhone, представленный в 2007 г., стал самым продаваемым гаджетом купертинской компании. На долю смартфона пришлась половина прошлогодней выручки компании. И все же понятно, что, столкнувшись с растущей конкуренцией со смартфонами на Android и, в частности, с таким сильным соперником, как южнокорейская Samsung, Apple решила наконец-то увеличить модельный ряд смартфонов, дабы противостоять натиску армады "гуглофонов".