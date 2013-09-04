«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Киев-Симферополь

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на 6 и 7 сентября назначила дополнительный поезд по маршруту Киев-Симферополь-Киев для своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным «Укрзализныци», 6 сентября поезд №298 отправится из Киева в Симферополь (отправление – в 23.01, прибытие – в 13.32), а 7 сентября поезд №584 отправится из Симферополя в Киев (отправление – в 18.50, прибытие – в 11.12). Согласно сообщению, в поезде в одном направлении - 630 посадочных мест.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что «Укрзализныця» включила 6 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха.

В частности, «Укрзализныця» включила один вагон в состав поезда №92/91 Львов-Киев (отправление из Львова - 5 сентября, из Киева - 6 сентября), один вагон - в состав поезда №70 Мариуполь-Донецк-Львов (из Мариуполя - 9 и 13 сентября, из Львова - 10 и 14 сентября), один вагон включен в состав поезда №342 Луганск-Симферополь (из Луганска - 22 и 23 сентября, из Симферополя - 23 и 24 сентября), а также три вагона в состав поезда №342 Луганск-Симферополь (отправлением из Луганска - 20 и 21 сентября, из Симферополя - 21 и 22 сентября).

Как сообщал УНИАН, с начала лета «Укрзализныця» тщательно следит за уровнем спроса на железнодорожные билеты, ежедневно осуществляя мониторинг пассажиропотока.

В зависимости от спроса «Укзализныця» назначает не только дополнительные вагоны, но и целые поезда на наиболее популярные направления.

Одновременно Госадминистрация железнодорожного транспорта заявляет об убыточности пассажирских перевозок. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.