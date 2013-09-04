«Укрзализныця» подписала договоры на поставку 350 локомотивов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заключила договоры сроком на 7 лет с выплатой 9,5% годовых на поставку 350 локомотивов в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог до 2016 года, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, по результатам проведенной процедуры государственных закупок услуг финансового лизинга на приобретение электровозов, “Укрзализныця” подписала договоры на поставку 50 грузовых электровозов серии 2ЭС10 производства ООО «Уральские локомотивы», 70 грузовых электровозов серии 2ЭЛ5 и 230 электровозов серии 2ЭЛ4 производства ПАО «Лугансктепловоз».

По данным пресс-службы, стоимость лизинговых услуг равна стоимости привлеченных средств «Укрзализныцей» на международных рынках капиталов в мае 2013 года, что свидетельствует об уверенности инвесторов в финансовом состоянии и финансовой стабильности железной дороги Украины.

«Приобретение подвижного состава по механизму финансового лизинга является эффективной формой привлечения капитальных инвестиций в отрасль, потребность в которых превышает имеющиеся в области оборотные средства», - говорится в сообщении.

«Укрзализныця» также отметила, что финансовые условия лизинга более стабильны, чем условия кредитных договоров, в частности, в течение всего срока действия договора остаются неизменными в отличие от кредитного договора, где процентные ставки за кредит периодически изменяются, в зависимости от рынка банковских услуг.

Как сообщал УНИАН, “Укрзализныця” ранее сообщала, что до 2017 года железная дорога обновит локомотивный парк с использованием лизинговых схем. Согласно сообщению, стоимость тендера на предоставление лизинговых услуг составляет 12 млрд грн.

Справка УНИАН. "Программа обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 гг.", утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины от 1 августа 2011 № 840, подразумевает необходимость в пятилетний срок заменить 509 устаревших электровозов. «Укрзализныце» своих оборотных средств хватает только на 10% от потребности на обновление парка подвижного состава, поэтому используется механизм привлечения кредитных средств и финансового лизинга.