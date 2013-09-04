“Укрзализныця” за месяц увеличила перевозку зерновых на 5%

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в августе 2013 года увеличила перевозку зерновых грузов по сравнению с августом 2012 года на 4,6% - до 1,85 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба “Укрзализныци”.

Согласно сообщению, 1,79 млн тонн зерновых культур было перевезено на экспорт, а 80,6 тыс. тонн - на внутренний рынок.

По данным пресс-службы, железнодорожники в августе этого года улучшили обращение нагруженных зерновозов на 0,7 суток по сравнению с августом 2012 года. Кроме того, на 1 сутки сократилось время обращения транзитного зерновоза, которое составило 2,8 суток.

“Укрзализныця” сообщила, что работа грузоотправителей по погрузке зерна проводилась неритмично и в августе составляла от 279 до 1250 вагонов в сутки.

Отмечается, что рациональная работа железнодорожников по перевозке зерна связана с предоставлением грузоотправителями заблаговременных плановых заказов на вагоны-зерновозы и согласованием с принимающими станциями запланированных грузов.

При этом, “Укрзализныця” подчеркнула, что работе по отправке зерновых не способствуют графики работ контролирующих и разрешительных органов, так как они, преимущественно, не работают в выходные и праздничные дни.

“Поэтому увеличивается время длительных простоев зерновозов под грузовыми операциями. В выходные и праздничные дни нагрузка составляет до 50% от будних дней”, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, технологическое время нахождения вагонов под операциями погрузки и выгрузки в среднем должно составлять 10-12 часов и не может превышать 24 часа, однако по факту вагоны задерживаются дольше.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-августе 2013 года перевезли 10,76 млн тонн зерновых грузов, из них 9,53 млн тонн зерновых культур было перевезено на экспорт, а 1,23 млн тонн - на внутренний рынок.

В среднем ежесуточно «Укрзализныця» загружала 43,9 тыс. тонн зерновых (689 зерновозов).

Всего рабочий парк зерновозов насчитывает 11 тыс. вагонов, что достаточно для перевозок 2, 5 млн тонн зерновых в месяц и более 30 млн тонн - за год.

Кроме того, «Укрзализныця» предлагает заинтересованным зернотрейдерам брать в аренду зерновозы из долгосрочного запаса при условии их предварительной диагностики и проведения капитально-восстановительного ремонта с продлением срока службы вагона.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21,5 млн тонн, кукурузы – 25 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь рекордных для страны 57,9 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. Прогноз экспорта зерна в 2013/1014 маркетинговом году составляет 28 млн тонн.