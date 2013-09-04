Польский железнодорожный перевозчик PKP Cargo договорился с профсоюзами

Варшава. Второй крупнейший в Европе железнодорожный перевозчик грузов - польская PKP Cargo договорилась с профсоюзами предприятия о гарантиях для сотрудников после приватизации компании, запланированной на осень текущего года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Стороны согласовали план гарантий сотрудников, который, в частности, предусматривает гарантии на 4 и 10 лет и выплату приватизационной премии в форме акций для сотрудников в случае продажи пакета на фондовой бирже», - отметила пресс-служба.

PKP Cargo намерена передать сотрудникам свои бумаги на сумму более 50 млн долл.

Договоренности также предусматривают возможность вхождения представителей профсоюзов в органы корпоративного управления компании.

Договор войдет в силу в день дебюта компании на Варшавской фондовой бирже, который должен состояться до конца 2013 года. В случае если приватизация не состоится до 31 марта 2014 года, договор будет признан недействительным.

Как сообщал УНИАН, ранее представители РКР заявляли, что требования профсоюзов PKP Cargo, которые оценивались в около 75 млн долл. в год, ставят под угрозу приватизацию 50% минус 1 акций компании.

Справка УНИАН. Входящая в государственный железнодорожный холдинг РКР (созданный властями в 2001 году для реструктуризации отрасли) - PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%.

В прошлом году компания сократила чистую прибыль более чем на треть - до более 80 млн долл. при выручке более 1,6 млрд долл.

В 2011 году компания, которую власти планируют вывести в этом году на Варшавскую фондовую биржу, получила рекордную за всю свою историю прибыль в 125 млн долл. - почти в 6,5 раз больше, чем в 2010 году.