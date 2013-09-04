ГАИ предлагает увеличить штрафы за некоторые нарушения

Государственная автомобильная инспекция предлагает увеличить штрафы за некоторые нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров Украины сообщил начальник Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины Сергей Будник.

"Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере дорожного движения, связанных с увеличением ответственности за отдельные виды нарушений", - сказал Будник.

По его словам, в частности, ГАИ предлагает усилить ответственность за нарушение норм тонировки стекол автомобилей.

"Предлагается установить ответственность за превышение стандартов и норм тонировки стекол автомобилей. Действующие стандарты предусматривают светопропускание лобового стекла на уровне 75%, а остальных – не менее 70%. При этом за нарушение данной нормы предлагается увеличить штраф с 340-425 грн до 510-680 грн", - отметил Будник.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушения правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами – с 51-85 грн до 85-170 грн. При этом Будник подчеркнул, что пользование ремнями безопасности и мотошлемами существенно улучшает ситуацию с безопасностью на дорогах.

Также Госавтоинспекция предлагает увеличить штрафы за установку внешних световых приборов, не предусмотренных конструкцией транспортного средства и не соответствующих стандартам. "Предлагается установить штраф 510-595 грн", - сообщил Будник.

Как сообщал УНИАН, с 16 июля 2013 года вступил в силу Приказ Министерства внутренних дел Украины №606 «О совершенствовании процедуры уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения и применении механизма автоматического зачета таких штрафов при получении средств», согласно которому обмен информацией об оплаченных штрафах будет осуществляться через автоматизированные системы, то есть водителям не нужно будет приносить квитанции об уплате штрафов в ГАИ.

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