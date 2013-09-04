Приднепровская железная дорога за 8 месяцев сократила погрузку до 77,1 млн тонн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-августе 2013 года погрузила 77,098 млн тонн грузов — на 0,7% меньше, чем в январе-августе 2012 года.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, во внутреннем сообщении погружено 47,55 млн тонн.

В частности, за 8 месяцев ПЖД перевезла каменного угля 10,4 16 млн тонн, кокса - 849,8 тыс. тонн, флюсов — 2,119 млн тонн, руды железной и марганцевой — 24,35 млн тонн, нефти и нефтепродуктов – 793,6 тыс. тонн.

Кроме того, ПЖД погрузила черных металлов — 1,717 млн тонн, строительных грузов — 1,724 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов — 1,631 млн тонн, цемента - 899 тыс. тонн, продовольственных товаров и сборных товаров – 1, 734 млн тонн.

На экспорт за 8 месяцев ПЖД погрузила 30, 042 млн тонн грузов.

В августе 2013 года ПЖД погрузила 10,145 млн тонн грузов, из них около 3,571 млн тонн — на экспорт.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.