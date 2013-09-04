Покупка «Укрзализныцей» локомотивов в лизинг свидетельствует о доверии инвесторов - эксперт

Предоставление Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныце») 350 локомотивов в лизинг под 9,5% годовых свидетельствует о доверии инвесторов к железной дороге и стране в целом.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик инвестиционной компании «Арт Капитал» Алексей Андрейченко.

«Возможность получения в лизинг 350 электровозов на сумму 22,168 млрд грн под 9,5% - это очень выгодное предложение. По такой ставке компания разместила еврооблигации в мае, до того как начались волнения на рынках капитала, связанные с ожидаемым прекращением программы количественного смягчения в США. С тех пор доходность еврооблигаций выросла на 3 процентных пункта, до 12,5% - такие условия сейчас требуют инвесторы «Укрзализныци», - сказал эксперт.

По его словам, поставками локомотивов «Укрзализныце» займется компания «Премьер Лизинг».

«Надо понимать, что "Премьер Лизинг", скорее всего, сам будет привлекать кредитные ресурсы у третьей стороны, а соответственно, где-то существует конечный инвестор, который готов предоставлять финансирование под такой низкий процент», - уточнил Андрейченко.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» заключила договоры на поставку в лизинг 350 локомотивов под годовую ставку в размере 9,5%. Локомотивы будут поставлять «Уральские локомотивы» и «Лугансктепловоз» в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог.

В середине мая «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.

Комментируя дебютный выпуск пятилетних облигаций «Укрзализныци», руководитель сектора инфраструктуры и энергетики в Украине, старший банкир Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий заявил, что он стал успешным благодаря проводимым в последнее время активным и последовательным усилиям по реформированию отрасли, повышению качества финансовой отчетности «Укрзализныци», формулированию и реализации сбалансированной финансовой стратегии.

Справка УНИАН. Компания «Премьер Лизинг» в прошлом году выиграла два тендера на поставку в 2013 году 5 тыс. полувагонов двум предприятиям «Укрзализныци» на сумму свыше 5 млрд грн.