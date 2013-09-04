Мобильные устройства постепенно заменяют телевизоры - исследование

Мобильные устройства постепенно заменяют телевизоры - 72% респондентов в 15 странах смотрят ТВ и видео на мобильных устройствах минимум раз в неделю.

Об этом сообщили УНИАН в компании Ericsson (Швеция).

Как отметили в компании, исследователи Ericsson ConsumerLab проанализировали привычки и предпочтения современных пользователей в области ТВ и видео в 15 странах.

Исследование показало, что «одной из определяющих развитие телевидения тенденций является то, что мобильные устройства все чаще приходят на смену телевизору». Так, 72% респондентов, по меньшей мере, один раз в неделю смотрят видео на мобильных устройствах, из них 42% – находясь при этом вне дома. 75% респондентов совмещают просмотр телевидения с одновременным использованием других функций мобильных устройств.

Для современных зрителей характерен поэтапный просмотр контента: пользователи зачастую смотрят фильм за несколько раз, возвращаясь к нему из разных точек и с разных устройств. Ericsson ConsumerLab определяет это как «просмотр со сдвигом в пространстве» ("place-shifted viewing"). Также выяснилось, что 41% респондентов в возрасте 65-69 лет более одного раза в неделю смотрят потоковое видео по запросу или видео в записи (time-shifted video).

При этом, по мнению старшего аналитика Ericsson ConsumerLab Андерса Эрландссона, сегодня происходит трансформация самих понятий «телевидение» и «видео». Так, более половины опрошенных отметили, что компьютер и интернет-доступ являются неотъемлемой составляющей при просмотре ТВ и видео. С их помощью пользователи могут выбирать и комбинировать контент – подобно тому, как посетители выбирают блюдо по меню в ресторане. Исследование также выявило некоторое ослабление популярности видео по запросу, хотя в категории пользователей от 55 до 59 лет рост очень значительный — здесь с 2011 года группа пользователей, просматривающих видео по запросу более одного раза в неделю, выросла на 18%.

Эрландссон также отметил, что «еще не время сбрасывать со счетов обычное, классическое телевидение». «Линейное телевидение», по его словам, по-прежнему играет важную роль, «и мы не замечаем сокращения количества просмотров». Так, 36% респондентов считают просмотр спортивных соревнований в прямом эфире важной частью сложившегося у них как у телезрителей поведения.

По прогнозу компании, к 2018 году 90% всего мобильно трафика будет приходиться на долю видео, при этом 54% интернет-видео будет приходиться на мобильные устройства.

Исследование проводилось в Бразилии, Канаде, Чили, Китае, Франции, Германии, Италии, Мексике, России, Южной Корее, Испании, Швеции, Тайване, Великобритании и США.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи со штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 100 тыс. человек. В 2012 году объем продаж компании составил 33,8 млрд долл.

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