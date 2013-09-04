Приднепровская железная дорога увеличила погрузку зерновых в 2,7 раза

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в июле-августе 2013 г. увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года погрузку зерновых нового урожая в 2,7 раза - с 105,2 тыс. тонн до 284,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В августе магистраль погрузила почти 194 тыс. тонн зерновых – в 2,9 раза больше августа 2012 г.

Основными направлениями перевозок зерновых в текущем году являются порты и припортовые станции Приднепровской и Одесской железных дорог - Мекензиевы Горы, Одесса-Порт, Николаев-Грузовой, Химичная-Экспорт, Гладковщина.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.