Samsung представил "умные часы"

Компания Samsung представила электронную новинку – "умные часы" (smartwatch). Устройство будет работать в паре со смартфоном на платформе Android, на цветном экране будут отображаться сообщения, а часы можно будет использовать для осуществления голосовых звонков и запуска приложений, сообщает Русская служба Би-би-си.

Выпустив устройство Galaxy Gear, Samsung опередила такие компании, как Microsoft, Apple и Google, которые, по некоторым сведениям, также разрабатывают собственные "умные часы".

Компания назвала гаджет "иконой моды". Однако аналитики предупреждают, что решение ограничить функциональность часов лишь до уровня аксессуара к телефонам серии Galaxy Android может существенно снизить их привлекательность.