Южная железная дорога перевезла в Крым и обратно более 780 тыс. пассажиров

Южная железная дорога за июнь-август 2013 года в крымском направлении и обратно перевезла более 780 тыс. пассажиров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

За три летних месяца пассажирам было предложено более 848 тыс. мест на 8 поездов формирования Южной железной дороги, которые совершили 515 рейсов в направлении Крыма и обратно. При этом было реализовано чуть более 781 тыс. мест – 92% от общего количества.

Кроме того, добраться до Крыма можно было поездами дальнего транзита. В течение июня-августа, в частности, на станции Харьков-Пассажирский было предложено более 438 тыс. свободных места на транзитные поезда из России и Беларуси. Реализация составила 20% - было продано немногим более 88 тыс. мест.

«Во время летнего сезона отдыха Южная магистраль в полном объеме обеспечила потребности населения в перевозках в крымском направлении», - подчеркнули на ЮЖД.

Справка УНИАН. ЮЖД - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.