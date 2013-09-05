В Киеве временно изменен маршрут троллейбуса №3
11:14, 05 сентября 2013Транспорт/Связь
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В Киеве в четверг временно, до 14.00, изменен маршрут троллейбуса №3.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской государственной администрации, изменение маршрута связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на проезжей части по ул. Волгоградской.
Так, временно троллейбусы будут курсировать по маршруту: станция метро «Дворец Спорта» – ул. Саксаганского – ул. Льва Толстого – ул. Липковского (бывшая ул. Урицкого) – Воздухофлотский просп. – Севастопольская площадь – Воздухофлотский просп. – ул. Лукашевича (Южный вокзал) – ул. Липковского – ул. Льва Толстого – ул. Жилянская – станция метро «Дворец Спорта».
«Киевпасстранс» просит киевлян отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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