Предоставление «Укрзализныце» локомотивов в лизинг положительно отразится на отрасли

Предоставление Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 350 локомотивов в лизинг крайне важно не только для развития отечественных железных дорог, но и окажет положительный эффект на всю отрасль.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН управляющий директор, глава аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Андрей Беспятов.

«Что касается «Укрзализныци», срочное и масштабное обновление парка ж/д техники с учётом примерно 90% амортизации критически важно для дальнейшей деятельности. С учётом того, что большую часть локомотивов произведёт «Лугансктепловоз», позитивный эффект для экономики будет ещё и за счёт роста производства машиностроения», - отметил Беспятов.

При этом он подчеркнул, что «Укрзализныця» заключила весьма выгодную сделку. «Cтавка низкая, другие конкуренты, насколько известно, предлагали ставки порядка 12-13%. Но возможно не озвучиваются дополнительные комиссионные платежи», - сказал Беспятов, уточнив, что на рынке мало информации о победителе тендера, чтобы понять, почему компания могла предложить такие ставки».

«Если абстрагироваться от лизинговой компании, то сделка очень позитивна для «Укрзализныци» и всей отрасли в целом», - еще раз подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» заключила договоры с компанией "Премьер Лизинг" на предоставление в лизинг 350 локомотивов в рамках выполнения программы обновления локомотивного парка.

Договоры с лизингодателем на приобретение локомотивов заключены сроком на семь лет с выплатой 9,5% годовых.

Локомотивы будут поставлять российская компания «Уральские локомотивы» и «Лугансктепловоз» в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог.

Ранее в комментарии УНИАН старший аналитик инвестиционной компании «Арт Капитал» Алексей Андрейченко высказал мнение, что предоставление «Укрзализныце» локомотивов в лизинг свидетельствует о доверии инвесторов к железной дороге и стране в целом.

По данным «Укрзализныци», износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет по электропоездам 82,29%, по дизельным поездам - 92,66%. «Укрзализныця» не раз обращалась к правительству с просьбой помочь обновить железнодорожный парк.