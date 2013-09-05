Приднепровская железная дорога предупредила краж на 260 тыс. грн

Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги совместно с милицией в январе-августе 2013 года предупредили 312 краж грузов и имущества железной дороги на сумму 260 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за хищения задержаны 319 человек.

Среди грузов, которые наиболее интересовали расхитителей - уголь, металлолом, металлопрокат, тенты для укрытия грузов, ферросплавы и минеральные удобрения.

В службе ВОХР магистрали наиболее криминогенными называют участки Синельниково-2 – Вишневецкое – Раздоры, станции Богуславский, Николаевка-Донецкая и Чаплино Днепропетровской дирекции перевозок, участок Пятихатки – Жалезняково и станцию Воскобойня (Криворожская дирекция), перегон Таврийск – разъезд Орлянка, станции Таврийск, Багерово, Чистополье (Крымская дирекция).

За отчетный период сотрудники ВОХР ПЖД совместно с транспортной милицией провели 44 проверки пунктов приема металлолома, сообщает пресс-центр ПЖД.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.