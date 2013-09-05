Приднепровская железная дорога перечислила в бюджет и целевые фонды 1,76 млрд грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 8 месяцев 2013 года перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды соцстраха около 1,760 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в госбюджет направлено 715,365 млн грн, в местные бюджеты – почти 296 млн грн.

В целевые фонды соцстраха магистраль перечислила более 748,2 млн грн.

По информации пресс-центра, в августе ПЖД направила в госбюджет 24,847 млн грн, в местные бюджеты - 36,665 млн грн, в фонды соцстраха - 91 16 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.