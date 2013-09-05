МАУ открыла рейс Киев-Бангкок

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начала продажу авиабилетов на новые прямые рейсы МАУ по маршруту Киев – Бангкок – Киев со специальным ценовым предложением для пассажиров, путешествующих из регионов Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

«Первый прямой беспосадочный рейс состоится 7 декабря 2013 года и будет выполнен по маршруту Киев (Международный аэропорт «Борисполь») – Бангкок (Международный аэропорт Бангкока «Суварнабуми») – Киев (Международный аэропорт «Борисполь»), - говорится в сообщении МАУ. – Пассажиры из всех регионов Украины могут приобрести единый билет: внутренний рейс МАУ в/из Киева + международный рейс из Киева в Бангкок и обратно. Тариф на перелет из любого региона Украины составляет от 850 долл. США без учета аэропортовых сборов, которые взимаются дополнительно».

Кроме того, участникам программы лояльности «Панорама Клуб», купившим билеты на рейс Киев-Бангкок-Киев, предоставляется возможность накопить необходимое количество миль для оформления наградного авиабилета на любой рейс МАУ в Европу.

Комментируя открытие прямого регулярного сообщения между Киевом и Бангкоком, исполнительный вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко подчеркнул, что это не только начало новой эры дальномагистральных рейсов для МАУ, но и фактически новый мост между Украиной и Юго-Восточной Азией.

«Наличие прямого регулярного рейса в Бангкок позволит оформить единым билетом МАУ перевозку из Украины во Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Индонезию, Мьянму. А благодаря трехклассной компоновке салона самолета каждый пассажир сможет выбрать для себя наиболее комфортный и подходящий вариант путешествия», - цитирует пресс-служба Фоменко.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

МАУ намерена в 2013 году увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.