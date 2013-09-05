Приднепровская железная дорога отремонтировала более 7,7 тыс. грузовых вагонов

В течение января-августа 2013 года специализированные вагоноремонтные депо Приднепровской железной дороги отремонтировали 7712 грузовых вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, из них 257 подверглись капитальному ремонту.

Остальные 7455 прошли деповской ремонт.

В конце 2011 г. «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 г. переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры были приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

По Приднепровской железной дороге базовыми вагоноремонтными депо определены Батуринское (ремонт полувагонов), Пятихатское и Мудреное вагоноремонтные депо, а также Нижнеднепровск-Узел (ремонт полувагонов, окатышевозов).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.