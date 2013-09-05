Приднепровская железная дорога перевезла более 77 млн тонн грузов

Приднепровская железная дорога в июле-августе перевезла более 77 млн тонн грузов внутреннего и экспортного сообщения, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

Согласно предоставленной информации, по внутреннему сообщению железная дорога перевезла более 47 млн тонн грузов, в том числе 10,4 млн тонн каменного угля, 849 тыс. тонн кокса, 793 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 24,3 млн тонн марганцевой и железной руды, 1,7 млн тонн черных металлов, 533 тыс. тонн лома черных металлов, 1,7 млн тонн строительных грузов, 1,6 млн тонн промышленного сырья и материалов, 899 тыс. тонн цемента, а также 1,6 млн тонн продовольствия и сборочных грузов и 74,5 тыс. тонн зерна. Объем экспортных грузов за указанный период составил 30,4 млн тонн.

Кроме того, в Приднепровской железной дороге обратили внимание, что за 8 месяцев 2013 года среднесрочный пробег локомотива составил 481 км, что на 6,9% больше планового показателя и на 5,7% больше уровня прошлого года. При этом среднесрочная производительность локомотива составила 1362 тыс. т/км брутто, что на 5,5% больше планового показателя. Средняя скорость движения составила 38,2 км/час.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.