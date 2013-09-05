Юго-Западная железная дорога зафиксировала 122 кражи имущества на 0,5 млн грн

Юго-Западная железная дорога в январе-августе 2013 года зафиксировала 122 кражи железнодорожного имущества, общий ущерб от которых составил более 0,5 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, работники военизированной охраны задержали 84 человека.

«Военизированная охрана тщательно следит за имуществом ЮЗЖД. Чтобы предупредить кражи на ЮЗЖД, работники постоянно осуществляют специальные рейды по железнодорожным объектам и проводят профилактическую работу среди населения», - обратили внимание в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2013 года сотрудники военизированной охраны "Укрзализныци" предупредили 651 случай краж имущества железных дорог на общую сумму 1,1 млн грн.