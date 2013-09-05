Поезд Киев-Ужгород вернулся к ежедневному графику следования

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для обеспечения перевозки пассажиров в западном направлении со 2 сентября перевела поезд №13/14 Киев-Ужгород на ежедневный график курсирования, сообщили УНИАН в пресс-службе железной дороги.

По данным «Укрзализныци», летом поезд курсировал через день: по непарным числам - из Киева и по парным - из Ужгорода.

Как сообщал УНИАН, с начала лета «Укрзализныця» тщательно следит за уровнем спроса на железнодорожные билеты, ежедневно осуществляя мониторинг пассажиропотока.

В зависимости от спроса «Укрзализныця» назначает не только дополнительные вагоны, но и целые поезда на наиболее популярные направления.

Одновременно Госадминистрация железнодорожного транспорта заявляет об убыточности пассажирских перевозок. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.