«Укрзализныця» в августе увеличила суточную погрузку вагонов до 1,1 млн тонн

Железные дороги Украины в августе 2013 года ежесуточно нагружали 1,094 млн тонн грузов (более 17 тыс. вагонов), что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, в августе Донецкая железная дорога в среднем за сутки нагружала 405,8 тыс. тонн грузов, Приднепровская - 327,8 тыс. тонн, Южная - 81,4 тыс. тонн, Южно-Западная - 110,5 тыс. тонн, Одесская - 97,3 тыс. тонн, а Львовская железная дорога - 71,7 тыс. тонн.

По данным пресс-центра, всего железные дороги Украины в августе текущего года погрузили 33,8 млн тонн грузов.

При этом «Укрзализныця» отмечает, что объемы погрузок все еще меньше, чем в докризисный период.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года «Укрзализныця» сократила ежесуточную погрузку вагонов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,1% - до 1,077 млн тонн.

Железные дороги Украины за 6 месяцев 2013 года сократили ежесуточную погрузку грузов на 4% – до 974,3 тыс. тонн (15,9 тыс. вагонов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.