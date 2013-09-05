«Укрзализныця» добавила вагоны для выезда пассажиров из мест отдыха

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») добавила 7 вагонов для своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила один вагон в состав поезда № 159/160 Киев - Тернополь (отправление из Киева - с 4 сентября до отмены ежедневно, из Тернополя - с 4 сентября до отмены ежедневно), три вагона в состав поезда № 98/97 Ковель - Киев (из Ковеля - 5 и 8 сентября, из Киева - 6 и 9 сентября), один вагон в состав поезда № 86 Львов - Симферополь (отправление из Львова - 9 сентября, из Симферополя - 6 сентября), один вагон включила в состав поезда № 88 Ковель - Симферополь (из Ковеля - 5 и 8 сентября, из Симферополя - 6, 9 и 12 сентября), а также один вагон в состав поезда № 118/117 Черновцы - Киев (из Черновцов - 19 сентября).

Как сообщал УНИАН, с начала лета «Укрзализныця» тщательно следит за уровнем спроса на железнодорожные билеты, ежедневно осуществляя мониторинг пассажиропотока.

В зависимости от спроса «Укзализныця» назначает не только дополнительные вагоны, но и целые поезда на наиболее популярные направления.

Одновременно Госадминистрация железнодорожного транспорта заявляет об убыточности пассажирских перевозок. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн.