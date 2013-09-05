«Укрзализныця» за 8 месяцев сократила среднесуточную погрузку вагонов на 2,3%

Железные дороги Украины в январе-августе 2013 года в среднем ежесуточно нагружали 1,002 млн тонн грузов (15,6 тыс. вагонов), что на 2,3% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, в среднем в сутки Донецкая железная дорога грузила 370,3 тыс. тонн, Приднепровская - 320,2 тыс. тонн, Южная - 77 тыс. тонн, Юго-Западная - 98,8 тыс. тонн, Одесская - 77,4 тыс. тонн, Львовская железная дорога - 59 тыс. тонн.

При этом "Укрзализныця" считает, что динамика ежемесячной погрузки в 2013 году в целом позитивная. В частности, объемы погрузок в августе 2013 года по сравнению с июлем увеличились на 1,9%.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в августе 2013 года ежесуточно нагружала 1,094 млн тонн грузов (более 17 тыс. вагонов), что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным пресс-службы, всего железные дороги Украины в августе текущего года погрузили 33,8 млн тонн грузов.