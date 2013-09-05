Польша вложит в модернизацию железнодорожных путей более 1,5 млрд долл.

Варшава. Польская государственная компания PKP PLK в текущем году планирует израсходовать на модернизацию железнодорожных путей более 1,5 млрд долл.

Об этом сообщает агентство Newseria cо ссылкой на главу правления компании Ремигиуша Пашкевича.

"В этом году мы хотим инвестировать больше, чем годом ранее. Растущие из года в год инвестиции свидетельствуют об ускорении плана модернизации компании. Мы хотим его еще больше ускорить в будущем году", - сказал он.

Среди проектов, которые госкомпания намерена внедрить в ближайшее время, ее глава назвал подготовку запуска в Польше современных поездов Pendolinо, а также реконструкцию железнодорожных путей на юге страны, в том числе модернизацию линии из Кракова до находящегося недалеко от границы с Украиной Жешова.

Пашкевич отметил, что инвестиционные планы отвечают реальным возможностям PKP PLK. При этом он добавил, что руководству удалось решить ряд ранее возникших проблем, в частности, из-за банкротства некоторых компаний-исполнителей проектов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года польское министерство транспорта сообщило о плане увеличить инвестиционный бюджет PKP PLK до более 810 млн долларов с около 625 млн долларов в 2012 году. В октябре представители правительства говорили о планах вложить в железнодорожную отрасль Польши в ближайшие три года 9,5 млрд долл.

Польские железнодорожные компании получают часть средств на финансирование проектов из фондов помощи Евросоюза, который выделяет от 25 до 75% их стоимости.

Cправка УНИАН. PKP PLK, которая входит в госхолдинг РКР, отвечает за содержание и реконструкцию железнодорожных путей, а также разрабатывает расписание поездов и регулирует их проезд.

Компания является самой убыточной из всей группы из-за значительных долгов перед ней ряда железнодорожных компаний, эксплуатирующих железнодорожную сеть.

В 2012 году PKP PLK увеличила чистый убыток до 225 млн долл. с 190 млн долл. в 2011-м и 140 млн долл. и 110 млн долл. соответственно двумя годами ранее.