Юго-Западная железная дорога оштрафовала 821 человека за незаконное хождение по путям

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе-августе 2013 года оштрафовала 821 человека на общую сумму 27,9 тыс. грн за незаконное хождение по железнодорожным путям, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД.

При этом только в августе военизированная охрана Юго-Западной железной дороги задержала и оштрафовала за хождение по путям в неустановленных местах 96 человек. Общая сумма штрафов за прошлый месяц достигла 3,3 тыс. грн. В августе 2012 года военизированная охрана задержала за аналогичные нарушения 112 человек.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога за восемь месяцев 2013 года зафиксировала 122 кражи железнодорожного имущества, общий ущерб от которых составил более 0,5 млн грн. Работники военизированной охраны при этом задержали 84 человека.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.