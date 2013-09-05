Украина начинает переговоры о безразрешительной системе перевозок с 8 странами

Министерство инфраструктуры Украины инициирует введение безразрешительной системы осуществления международных перевозок с Польшей, Финляндией, Турцией, Словакией, Румынией, Латвией, Грузией и Арменией.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, об этом сообщил директор департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрий Петухов во время XIV Международной конференции автоперевозчиков в Ялте.

По его словам, уже подготовлены и переданы в Литву предложения о внесении изменений в действующее межправительственное Соглашения.

"Аналогичные проекты изменений к Соглашениям с Польшей и Турцией проходят внутригосударственные согласования. Также Мининфраструктуры направило письма по инициативе внедрения безразрешительной системы в Словакию, Финляндию, Румынию, Армению и Грузию", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Грузия уже поддержала инициативу Украины по либерализации международных перевозок с учетом резолюций Европейской конференции министров транспорта.

"Поэтому консультации по этому вопросу продолжаются. Словакия и Финляндия тоже готовы к обсуждению», - отметил Петухов .

В пресс-службе также сообщили о том, что в рамках заседания смешанной украинско-греческой комиссии стороны договорились о рассмотрении возможности либерализации грузовых перевозок между Украиной и Грецией. Кроме того, готова к такому рассмотрению и Болгария.

"Эстония ожидает от Украины проекты изменений в действующее Соглашение в IV квартале этого года. Тогда же аналогичный проект получит и Беларусь", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в мае Украина предложила Польше и России провести полную либерализацию грузовых перевозок с целью дальнейшего упрощения торговых связей.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

Украинские автоперевозчики в 2012 году, с учетом разрешений, выданных Государственной инспекцией Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и госпредприятием СМАП, получили 660 тыс. разрешений на международные автоперевозки.