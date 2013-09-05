Продажи планшетов в Украине за год выросли в 5,5 раза – с 19 тыс. устройств в июле 2012 года до 104 тысяч планшетов в июле 2013 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе сети гаджетов и аксессуаров «Цитрус» со ссылкой на совместное с компанией «GfK Украина» исследование.

При этом продажи планшетов в августе-2013 прогнозируются экспертами на уровне порядка 120 тыс. устройств.

Так, согласно результатам исследования, сегодня продажи планшетов почти в 48 раз обгоняют продажи нетбуков – их объем продаж составил в июле 2013 года более 2,5 тыс. компьютеров. Рост популярности планшетов, по мнению аналитиков, обусловлен, прежде всего, «снижением цен на планшеты, появлением большого количества бюджетных моделей, а также формированием у потребителей положительного опыта пользования этими устройствами».

В исследовании отмечается, что средняя цена на планшет в Украине за год снизилась более чем на 1200 грн – с 3324 грн осенью прошлого года, до порядка 2100 грн. При этом средний ноутбук обойдется пользователю значительно дороже – порядка 4500 грн. По темпу роста планшеты обогнали даже самый быстрорастущий сегмент рынка смартфонов, где количество проданных устройств выросло всего в 1,8 раа, за год увеличившись в продажах со 172 тыс. устройств в июле 2012 года до 313 тыс. устройств в июле 2013 года.

По данным украинского представительства IDC, во 2-м квартале 2013 года поставки мобильных компьютеров увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 14,6% - до 423,2 тыс. шт.

Наибольшей популярностью у украинцев пользуются планшеты с диагональю 7 дюймов – по данным "GfK Украина", они составляют около 53% продаж. На втором месте идут планшеты с диагональю свыше 10 дюймов – они составляют 25% продаж. По 11% занимают продажи 8 дюймовых и 9,7-дюймовых планшетов. При этом только 32% планшетов оснащены 3G-модулем. В целом планшеты выросли за счет недорогих моделей.

Согласно недавнему прогнозу компании IDC, мировые поставки планшетов к концу 2013 году составят почти 230 млн устройств, что больше поставок 2012 года на 57,7%. Продажи смартфонов вырастут на 40% - до 1 млрд устройств.

Справка УНИАН. Сеть «Цитрус» — украинская национальная сеть гаджетов и аксессуаров. Сейчас компания располагает 30 магазинами в 11 городах Украины.

GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. В 2011 году объем продаж GFK Group составлял 1,37 млрд евро.

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