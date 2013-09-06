«Укрзализныця» сохранила объем пассажироперевозок на прошлогоднем уровне

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» в январе-августе 2013 года перевезла 283,3 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода 2012 года, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Пассажирооборот национальных железных дорог за этот период составил 34,806 млрд пасс./км, в том числе, в дальнем сообщении - 23,642 млрд пасс./км. в пригородном – 11,165 млрд пасс./км.

В августе объем перевозок составил 37,4 млн пассажиров.

Согласно сообщению, в прошлом месяце 100% грузовых поездов отправлено по расписанию и 98,8% - проследовали точно по графику.

Среди пассажирских составов без отклонений от расписания отправлено 99,6% и проследовали 97,7% поездов.

По данным пресс-центра «Укрзализныци», эксплуатационный грузооборот локомотивов за август 2013 года составил более 31,1 млн т/км брутто. Среднесуточная продуктивность локомотивного парка составила 1,4 тыс. т/км брутто, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Общий эксплуатационный грузооборот - 17,5 млн т/км нетто, а транзитные перевозки - 2,4 млн т/км.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2013 года увеличили перевозку пассажиров на 22,2% - до 206,7 млн человек по сравнению с январем-маем текущего года.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог страны. Железнодорожный транспорт обеспечивает 82% грузовых и около 50% всех пассажирских перевозок в Украине.

На железных дорогах Украины функционируют 1492 железнодорожных станций, 55 локомотивных и 48 вагонных депо.