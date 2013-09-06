Под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд. Движение остановлено на 3-4 часа

Движение поездов под Киевом от станции Гребенка на станцию Дарница остановлено на три-четыре часа в результате схода с рельсов вагона грузового поезда, сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

«В результате обрыва и падения люка полувагона на путь, в грузовом поезде, следовавшем со станции Гребенка на станцию Дарница, произошел сход грузового вагона, который заблокировал движение для других поездов. Сейчас идет работа по поднятию вагона и восстановления движения. Движение будет восстановлено через 3-4 часа», - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что в результате аварии никто не пострадал. ЮЗЖД просить прощения у пассажиров за временные неудобства.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.