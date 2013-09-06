УЗ заняла 21-е место в рейтинге крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» заняла 21-е место в ежегодном рейтинге ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, проведенном аудиторской компанией «Делойт» в 2012 году, говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Как отмечается в пресс-релизе, «Укрзализныця» подтвердила свое лидерство среди украинских транспортных компаний, а также компаний потребительского сектора, представленных в рейтинге лидеров в Центральной и Восточной Европе.

Рейтинг ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы составлен “Делойтом” на базе информации по доходам компаний за 2012 финансовый год. В рейтинг входят 500 компаний из 18 стран, которые распределены по 5 базовым отраслям.

Кроме того, «Укрзализныця» заняла второе место в рейтинге ТОП-3 ведущих компаний в отрасли «Потребительский сектор и транспорт» стран Центральной и Восточной Европы.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года «Укрзализныця» осуществила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. сроком на 5 лет с выплатой 9,5% годовых. А в августе «Укрзализныця» подписала договоры по приобретению до 2016 года 350 локомотивов у «Лугансктепловоза» и российской компании «Уральские локомотивы» с использованием финансового лизинга.