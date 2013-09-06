Украинцы будут получать компенсации при покупке новых автомобилей после утилизации старых

Кабинет министров Украины в рамках разработки механизмов поддержки автомобильного производства и стимулирования потребительского спроса на автомобили рассматривает возможность введения частичной денежной компенсации покупки нового автомобиля при условии, что старый сдается на утилизацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Юрия Бойко.

«Мы пойдем путем, которым пошли Америка и Россия – будем субсидировать. Если покупатель сдает старый автомобиль (на утилизацию - УНИАН), он получает справку и может купить автомобиль отечественного производства дешевле», - цитирует пресс-служба Бойко.

При этом он разъяснил, что сумма такой скидки может составить до 12 тыс. грн. «Это порядка 12 тыс. грн в среднем – приблизительно седьмая часть стоимости нового автомобиля», - отметил вице-премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что документы, оговаривающие такие механизмы стимулирования спроса и предложения на автомобильном рынке Украины будут, подготовлены в ближайшее время.

По мнению Бойко, такой шаг позволит увеличить собственное производство транспортных средств и уменьшить отток валюты за границу. «В платежном балансе страны объемы средств, которые идут на закупку легковых автомобилей, занимают третье место. Поэтому увеличение собственного производства автомобилей позволит уменьшить отток валюты за границу», - подчеркнули в пресс-службе вице-премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 50% - до 21,6 тыс. единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).