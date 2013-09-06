На реке Южный Буг планируют возродить судоходство

Компания «Нибулон», один из крупнейших украинских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, планирует направить 70 млн грн на проведение дноуглубительных работ на реке Южный Буг с целью возрождения судоходства по ней, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, общий проектный объем дноуглубительных работ составляет 1 млн 187 тыс. кубометров грунта. Работы планируется проводить на участке реки от г. Вознесенска до г. Николаева (102,2 км).

В компании отметили, что из-за недостаточной глубины дна на указанном участке, «Нибулон» не может реализовать два проекта по строительству перевалочных терминалов. В целом, в компании считают, что возрождение судоходства по Южному Бугу может решить проблемы развития социально-экономической инфраструктуры Николаевского региона и снизить автомобильную нагрузку в нем.

Как сообщал УНИАН, «Нибулон» в 2012 году приобрел судостроительный завод «Лиман». При этом компания с 2009 года реализует проект, который предусматривает ввод в эксплуатацию 17 элеваторов и речных терминалов и строительство 57 самоходных и несамоходных судов.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.