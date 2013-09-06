«Укрзализныця» добавила вагоны в поезда для выезда пассажиров из мест отдыха

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 12 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила один вагон в состав поезда №118/117 Черновцы - Киев (отправление из Черновцов - 19 сентября, из Киева - 20 сентября), два вагона в состав поезда №118/117 Черновцы - Киев (из Черновцов – 16-18, 20-23 сентября, из Киева – 17-19, 21-24 сентября), два вагона в состав поезда №88 Ковель - Симферополь (из Ковеля – 15-22 сентября, из Симферополя – 16-23 сентября), три вагона в состав поезда №98/97 Ковель - Киев (из Ковеля – 12 сентября, из Киева – 13 сентября), два вагона в состав поезда №98/97 Ковель - Киев (из Ковеля – 15 сентября, из Киева – 16 сентября), один вагон в состав поезда №70 Мариуполь - Донецк - Львов (из Мариуполя – 11, 12, 14 и 15 сентября, из Львова - 12, 13, 15 и 16 сентября); один вагон в состав поезда №81/82 Харьков - Симферополь (из Харькова – 13 сентября, из Симферополя – 14 сентября).

Как сообщал УНИАН, с начала лета «Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока, отслеживая уровень спроса на железнодорожные билеты.

В зависимости от уровня спроса на железнодорожные билеты «Укрзализныця» назначает не только дополнительные вагоны, но и целые поезда на наиболее популярные направления. По данным мониторинга пассажиропотока в августе 2013 регулярно назначались дополнительные поезда.

Одновременно Госадминистрация железнодорожного транспорта заявляет об убыточности пассажирских перевозок. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.